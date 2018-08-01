Магаданский суд признал трех сотрудников ФСИН виновными в халатности

МАГАДАН, 1 авг — РИА Новости, Людмила Щербакова. Магаданский городской суд признал трех сотрудников исправительного учреждения УФСИН России по региону виновных в халатности, ставшей причиной издевательств и изнасилования осужденного, и приговорил их к реальным срокам заключения, сообщает в среду СУСК России по Магаданской области.

Ранее сообщалось, что магаданский суд признал 13 заключенных местной колонии виновными в изнасиловании, пытках и истязании сокамерника и приговорил их в общей сложности к 144 годам заключения. Из-за издевательств у потерпевшего возникло и развилось психическое расстройство, которое квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Кроме того, находясь в состоянии сильнейшего стресса, потерпевший предпринял попытку самоубийства.

"По выделенному уголовному делу о халатности следствием и судом установлено, что совершение преступлений в отношении отбывающего наказание мужчины стало возможным в результате бездействия трех должностных лиц исправительного учреждения, которые в период с 16 декабря 2015 года по 3 января 2016 года, достоверно зная о реальной угрозе жизни и здоровью потерпевшего, в нарушение требований федерального законодательства в области исполнения наказаний и своих должностных инструкций, не приняли реальных и действенных мер по пресечению преступных действий, а также мер по обеспечению безопасности осужденного", — говорится в сообщении.

Поясняется, что приговором Магаданского городского суда подсудимым назначены разные сроки наказания в виде лишения свободы: 2 года 6 месяцев, 2 года и 1 год 6 месяцев.

"Все осужденные будут отбывать наказание в колонии-поселении. В качестве дополнительного наказания суд лишил осужденных права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в государственных органах и органах местного самоуправления, сроком на два года", — дополняет ведомство.

Приговор суда в законную силу не вступил.