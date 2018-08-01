Суд оставил под арестом экс-замминистра культуры Пирумова

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Мосгорсуд в среду отклонил жалобу на продление ареста бывшего замминистра культуры Григория Пирумова и бизнесмена Никиты Колесникова, которых обвиняют в хищении денег на реконструкцию Эрмитажа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: решение Басманного районного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", — огласила решение судья Людмила Смолкина. Колесников не изъявил желания участвовать в судебном разбирательстве, Пирумов общался с судом с помощью видеоконференцсвязи из СИЗО-1 "Матросская тишина".

Басманный суд Москвы 12 июля продлил арест Пирумова и Колесникова до 16 октября. Сторона защиты попросила суд отменить постановление Басманного суда и избрать обвиняемым более мягкую меру пресечения – домашний арест. Адвокат экс-замминистра Федор Куприянов добавил, что сторона обвинения не представила существенных фактов, доказывающих вину и необходимость его заключения под стражу. По словам защитника, Пирумов готов сотрудничать со следствием и отвечать на любые вопросы, о чем свидетельствуют протоколы допросов, намерений скрываться у него нет.

Сам экс-замминистра отметил, что у следствия нет аргументов, чтобы держать его под стражей. "За два с половиной месяца, что я нахожусь под стражей, я ни разу не был допрошен по существу, следствие со мной не ведет никаких действий. Зачем тогда держать человека под стражей? У меня есть только один ответ – чтобы замучить и запытать", — заявил Пирумов.

Следователь отметил, что доводы защиты являются необоснованными, а решение суда первой инстанции следует считать законным и мотивированным. Прокурор добавила, что нет никаких оснований изменять обвиняемым меру пресечения на более мягкую.

Ранее президиум Мосгорсуда отклонил требование Генпрокуратуры о реальном сроке для Пирумова по "делу реставраторов". Генпрокуратура просила направить дело на новое апелляционное рассмотрение, чтобы ужесточить наказание до реального лишения свободы.

Фигуранты дела из Минкультуры и бизнеса во главе с Пирумовым похитили более 100 миллионов рублей на проектах реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге и других объектов. По приговору суда первой инстанции и апелляции Пирумов получил 1,5 года заключения, которые уже к тому моменту отсидел в СИЗО. Кроме того, его обязали выплатить штраф в 1 миллион рублей.

В мае 2018 года Пирумов был задержан по второму уголовному делу, на этот раз — о хищениях в Эрмитаже. Речь идет о хищении 450 миллионов рублей, причем двое других фигурантов — бывший глава департамента Минкультуры Борис Мазо и бизнесмен Никита Колесников — тоже имеют судимость по "делу реставраторов", но избежали длительных сроков и были отпущены в день оглашения приговора. Все фигуранты дела были арестованы, однако Мазо избрали меру пресечения заочно, так как он бежал за границу.