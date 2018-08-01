Суд оставил под арестом экс-замминистра культуры Пирумова

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Мосгорсуд в среду отклонил жалобу на продление ареста бывшего замминистра культуры Григория Пирумова и бизнесмена Никиты Колесникова, которых обвиняют в хищении денег на реконструкцию Эрмитажа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Басманный суд Москвы 12 июля продлил арест Пирумова и Колесникова до 16 октября. Сторона защиты попросила суд отменить постановление Басманного суда и избрать обвиняемым более мягкую меру пресечения – домашний арест. Адвокат экс-замминистра Федор Куприянов добавил, что сторона обвинения не представила существенных фактов, доказывающих вину и необходимость его заключения под стражу. По словам защитника, Пирумов готов сотрудничать со следствием и отвечать на любые вопросы, о чем свидетельствуют протоколы допросов, намерений скрываться у него нет.
Следователь отметил, что доводы защиты являются необоснованными, а решение суда первой инстанции следует считать законным и мотивированным. Прокурор добавила, что нет никаких оснований изменять обвиняемым меру пресечения на более мягкую.
Ранее президиум Мосгорсуда отклонил требование Генпрокуратуры о реальном сроке для Пирумова по "делу реставраторов". Генпрокуратура просила направить дело на новое апелляционное рассмотрение, чтобы ужесточить наказание до реального лишения свободы.
В мае 2018 года Пирумов был задержан по второму уголовному делу, на этот раз — о хищениях в Эрмитаже. Речь идет о хищении 450 миллионов рублей, причем двое других фигурантов — бывший глава департамента Минкультуры Борис Мазо и бизнесмен Никита Колесников — тоже имеют судимость по "делу реставраторов", но избежали длительных сроков и были отпущены в день оглашения приговора. Все фигуранты дела были арестованы, однако Мазо избрали меру пресечения заочно, так как он бежал за границу.