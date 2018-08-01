СК раскрыл подробности дела о смерти журналиста в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг — РИА Новости. Следователи СК подтвердили, что обнаружено тело пропавшего в Нижнем Новгороде журналиста Сергея Грачева, его смерть, по предварительным данным, не носит криминального характера, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

Корреспондент издательского дома "Аргументы и факты" Грачев пропал во время командировки в Нижний Новгород. Последний раз его видели выходящим из гостиницы "Шератон" 21 июля. После этого Грачев ни с кем не связывался, его телефон отключен. К поискам пропавшего журналиста 27 июля подключились нижегородские волонтеры. В этот же день Следственный комитет завел уголовное дело по статье "убийство". Во вторник вечером на сайте нижегородского поисково-спасательного отряда "Волонтер" появилось сообщение, что Грачёв найден погибшим. Эту информацию подтвердил шеф-редактор сайта "Аргументы и факты".

"В ходе расследования уголовного дела 31 июля 2018 года на территории Кстовского района области обнаружено тело пропавшего мужчины. При осмотре тела погибшего следователи СК видимых телесных повреждений не обнаружили. С целью установления причин его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительно, смерть журналиста не носит криминального характера", — говорится в сообщении СК.

Сейчас следователи СК продолжают следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается.