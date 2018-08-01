СК начал проверку в отношении авиадебошира c рейса "Москва-Сочи"

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Следователи организовали проверку в отношении авиадебошира с рейса "Москва-Сочи", который из-за нарушения порядка был снят с борта самолета, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Организована доследственная проверка по признакам преступления… "хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 1 августа на борту самолета рейса "Москва-Сочи" мужчина нарушал общественный порядок и в результате был снят с борта самолета.

Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщили в МВД РФ, инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. Сотрудники сняли мужчину с рейса из-за распития алкоголя. Против авиадебошира заведено дело об административном правонарушении по статье "Потребление (распитие) алкогольной продукции в общественных местах".