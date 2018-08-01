СК показал на видео следственный эксперимент с членами "банды GTA"

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал на официальном YouTube-канале видео следственного эксперимента с участниками "банды GTA", на котором задержанные рассказывают, как нападали на своих жертв.

В частности, они показывают, как расстреливали людей и раскидывали на дороге шипы, чтобы выманить ничего не подозревающих водителей из машин.

"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах, название отсылает к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA). По версии следствия, в банде состояли не менее 15 выходцев из Средней Азии.

По данным СК, всего на территории Москвы, Московской и Калужской областей участники банды совершили 16 нападений, во время которых 17 человек были убиты, а еще пять получили ранения, но выжили. Руководствовались бандиты корыстными мотивами, выяснило следствие.

Сегодня Московский областной суд начал оглашать приговор пятерым членам группировки. Уже ясно, что он обвинительный. Прокуратура просит для них от 25 лет колонии до пожизненного заключения.