В Челябинской области ищут девушку, упавшую в озеро с гидроцикла

ЧЕЛЯБИНСК, 1 авг – РИА Новости. Девушка упала в воду при катании на гидроцикле по озеру Чебаркуль в Челябинской области, ее ищут, сообщает поисково-спасательная служба региона.

"Во вторник на городском пляже озера Чебаркуль мужчина и девушка, катаясь на гидроцикле без спасательных жилетов, перевернулись и оказались в воде. Мужчина смог выплыть, а девушка не выплыла. Ее ищут", — говорится в сообщении.

В среду с 09.00 (07.00 мск) на месте происшествия работают шесть специалистов пожарной части МЧС России, четыре водолаза златоустовского отряда и водолаз Миасского отряда областной поисково-спасательной службы, уточняется в сообщении.

Принято решение отправить на место дополнительно четырех водолазов со специальным оборудованием.

Как заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, на гидроцикле каталась 15-летняя школьница, ЧП произошло во вторник в 19.30 (17.30 мск).

По предварительным данным следственного управления СКР по региону, вечером двое мужчин по очереди катались на принадлежащем одному из них водном мотоцикле вблизи городского пляжа на озере Чебаркуль. Отдыхавшая на пляже 15-летняя девушка села с одним из мужчин на водный мотоцикл, во время катания упала в воду и утонула, уточняет следствие.