Главу управления ПФР Магнитогорска отправили под домашний арест

ЧЕЛЯБИНСК, 1 авг – РИА Новости. Суд в среду вынес постановление о мере пресечения в виде домашнего ареста руководителю управления Пенсионного фонда России в городе Магнитогорск (Челябинская область) Любови Штейн, подозреваемой в должностных преступлениях, сообщил РИА Новости и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Валентин Ведерников.

По данным следствия, следственными органами СКР по Челябинской области было возбуждено уголовное дело в отношении Штейн по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия).

"Суд Магнитогорска сегодня удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения в виде домашнего ареста начальнику управления Пенсионного фонда России в Магнитогорске Любови Штейн, задержанной 30 июля", — сказал он.

Ведерников уточнил, что подозреваемая пробудет под домашним арестом два месяца.

Ранее в пресс-службе УФСБ России по региону РИА Новости подтверждали участие сотрудников ФСБ в оперативных мероприятиях по задержанию Штейн.