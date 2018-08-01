В Петербурге задержали гражданку Узбекистана за сбор денег для боевиков ИГ*

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг — РИА Новости. Гражданка Узбекистана задержана в Петербурге по подозрению в финансировании боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, которым она перечислила около 1 миллиона рублей, сообщает в среду пресс-служба городского управления Следственного комитета.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) возбуждено в отношении гражданки Узбекистана 1979 года рождения.

"По версии следствия, обвиняемая с июня 2016 года по октябрь 2017 года, находясь на территории Санкт-Петербурга, получив от различных лиц, входящих в состав запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство"* денежные средства, которые с целью финансирования и дальнейшего использования для организации деятельности указанной террористической организации переводила со своего личного банковского счета в Турецкую Республику", — говорится в сообщении.

Всего обвиняемая отправила денежные средства на общую сумму около 1 миллиона рублей, отмечает ведомство.

Задержание злоумышленницы проведено совместно с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В настоящее время женщине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

* Террористическая организация, запрещена в России