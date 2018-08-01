В Чебоксарах будут судить обвиняемого в убийстве с особой жестокостью

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг — РИА Новости. Расследование уголовного дела в отношении 18-летнего юноши, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью случайного знакомого, завершено в Чебоксарах, дело передано в суд, сообщает следственное управления СК РФ по Чувашской Республике.

По версии следствия, вечером 14 октября 2017 года в Чебоксарах юноша, познакомившись с потерпевшим в подъезде жилого дома, прошел к нему в квартиру, где они стали употреблять спиртные напитки. Через некоторое время между ними возникла ссора, в ходе которой обвиняемый взял со стола кухонный нож и нанес им хозяину квартиры не менее 25 ударов в область головы, шеи и по другим частям тела, после чего схватил его и вытолкнул из окна с пятого этажа. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

"Тело 33-летнего мужчины с колото-резаными ранениями тела, головы и шеи было обнаружено утром 15 октября 2017 года под окнами одного из домов по улице Пирогова в городе Чебоксары. В кратчайшие сроки был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 18-летний молодой человек. Он обвиняется в убийстве с особой жестокостью. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд", — говорится в сообщении регионального СУСК.