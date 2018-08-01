Суд в Чечне продолжил слушания по делу правозащитника Титиева

ГРОЗНЫЙ, 1 авг — РИА Новости. Шалинский городской суд в среду продолжил рассмотрение дела главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, обвиняемого в хранении наркотиков в крупном размере, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе "Мемориала".

Рассмотрение дела Титиева по существу идет в Шалинском городском суде с 19 июля. На двух предыдущих заседаниях допрашивали свидетелей обвинения. С начала процесса суд заслушал 13 свидетелей, всего со стороны обвинения заявлено 65 свидетелей.

"Заседание началось, в зале присутствуют все три адвоката правозащитника Илья Новиков, Петр Заикин, Марина Дубровина, родственники, пресса. Cуд продолжит допрос свидетелей обвинения", — отметили в пресс-службе.

Правозащитнику вменяется незаконное хранение 180 граммов марихуаны, что считается крупной партией, и грозит до 10 лет заключения с крупным штрафом. Вины он не признал и подал заявление в региональное управление СК РФ о привлечении к ответственности сотрудников полиции, которые якобы подкинули ему в машину пакет с марихуаной.

Как ранее сообщал правозащитный центр "Мемориал", следственные органы Чечни трижды отказывали в возбуждении уголовного дела по заявлению Титиева о том, что наркотики ему подбросили полицейские. Апелляция дошла до Верховного суда Чечни, который 26 июня признал законным решение Старопромысловского районного суда Грозного об отказе в возбуждении уголовного дела против полицейских.