Спасатели на Ямале нашли тело ребенка, выпавшего из перевернувшейся лодки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 авг — РИА Новости. Спасатели в Красноселькупском районе ЯНАО обнаружили тело шестилетнего ребенка, утонувшего в реке после того, как лодка под управлением его отца перевернулась, столкнувшись с берегом, сообщается на сайте учреждения "Ямалспас".
"В ходе поисковой работы тело ребенка было найдено, поднято на поверхность и передано сотрудникам полиции", — говорится в сообщении "Ямалспаса".
По данному факту проводится проверка. Согласно информации следственного управления, взрослые находились в состоянии алкогольного опьянения, когда произошел инцидент.