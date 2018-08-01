МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Шеф-редактор сайта "Аргументы и факты" Владимир Шушкин сообщил, что у издания есть подтверждение того, что пропавший в Нижнем Новгороде корреспондент издательского дома Сергей Грачев найден мертвым.

Грачев пропал во время командировки в Нижний Новгород. Последний раз его видели выходящим из гостиницы "Шератон" 21 июля. После этого Грачев ни с кем не связывался, его телефон отключен. К поискам пропавшего журналиста 27 июля подключились нижегородские волонтеры. В этот же день Следственный комитет завел уголовное дело по статье "убийство".

Во вторник вечером на сайте нижегородского поисково-спасательного отряда "Волонтер" появилось сообщение, что Грачёв найден погибшим.

"Худшее теперь официально подтверждено… Теперь полиция официально подтвердила, что найденный погибший — именно наш коллега Сергей Грачев, он опознан", — написал Шушкин на своей странице в соцсети Facebook.

Он отметил, что у издания нет подробностей того, что именно произошло. "Спасибо всем, кто помогал, старался помочь. Дай Бог, чтобы этого не случалось ни с кем", — добавил Шушкин.

РИА Новости не располагает подтверждением этой информации от правоохранительных органов. В следствии ранее сообщали РИА Новости, что в регионе обнаружено тело, однако заявляли, что "пока рано давать комментарии, поскольку найденное тело еще не опознали".