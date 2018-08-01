Жителя Красноярска осудили за финансирование терроризма

КРАСНОЯРСК, 1 авг — РИА Новости. Житель Красноярска приговорен к пяти с половиной годам колонии общего режима за перевод денег на электронный кошелек террористической организации, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

"Дальневосточным окружным военным судом в Красноярске рассмотрено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Красноярска, обвиняемого в финансировании терроризма. …Приговором суда от 30.07.2018 подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ и ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что суд установил – в октябре 2016 года мужчина через терминал перевел средства на счет электронного кошелька, используемого для сбора средств на обеспечение международной террористической организации. В ходе предварительного расследования и судебного заседания подсудимый вину не признал. У сторон имеется 10 дней для решения вопроса об обжаловании приговора.