Бизнесмена будут судить за хищение с руководством "Водоканала" в Хабаровске

ВЛАДИВОСТОК, 1 авг — РИА Новости. Директор коммерческой организации предстанет перед судом по обвинению в хищении вместе с руководством МУП Хабаровска "Водоканал" 20 миллионов рублей на строительстве водозаборных сооружений Тунгусского месторождения, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю.

В 2017 году глава "Водоканала" Владимир Стеблевский был арестован в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с ущербом не менее 130 миллионов рублей, выделенных на строительство водозаборных сооружений Тунгусского месторождения в Хабаровске. По версии следствия, представители руководства хабаровского МУП "Водоканал", а также ряда коммерческих организаций, в том числе иностранных, с 2006 по 2015 годы систематически похищали деньги при строительстве водозаборных сооружений.

"Следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ "Растрата". По версии следствия, обвиняемый вместе с руководством муниципального предприятия Хабаровска "Водоканал" похитил денежные средства в размере 20 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Фигурант дал признательные показания, заключил досудебное соглашение и рассказал детали преступления.

"В 2012 — 2013 годах коммерческая организация, возглавляемая обвиняемым, поставляла оборудование, необходимое для строительства объекта "Водозаборные сооружения Тунгусского месторождения в городе Хабаровске" по завышенной цене. Всего было поставлено 36 комплектов насосного оборудования на общую сумму свыше 31 миллиона рублей, хотя на самом деле реальная стоимость комплектов составляла 11 миллионов рублей", — сообщает СУСК.

Уголовное дело в отношении директора коммерческой организации направлено в суд для рассмотрения по существу. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела по фактам преступлений на "Водоканале".