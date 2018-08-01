Дело "банды ГТА": история одной из самых кровавых группировок XXI века

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Два десятка убийств, 16 разбойных нападений и почти 200 томов уголовного дела — сегодня Московский областной суд вынесет приговор членам печально известной "банды ГТА". Половину ее участников убили при задержании и попытке побега, еще несколько находятся в международном розыске. На скамье подсудимых всего пятеро. Четверым светит пожизненное заключение. О том, чем промышляла и как была обезврежена жестокая преступная группировка, — в материале РИА Новости.

Штурм

Ночью 6 ноября 2014-го спецназовцы блокировали двухэтажный частный дом в подмосковном поселке Удельная. Единственному человеку, находившемуся внутри, предложили сдаться, но тот ответил отказом. А еще через несколько секунд в сторону силовиков полетела боевая граната. Впрочем, взрыв не причинил большого вреда бойцам СОБР: точным ответным огнем спецназ быстро ликвидировал несговорчивого оппонента.

© Фото : издательство "Эксмо" Рустам Усманов, он же Ибайдулло Субханов © Фото : издательство "Эксмо" Рустам Усманов, он же Ибайдулло Субханов

Им оказался уроженец Киргизии Ибайдулло Субханов. За несколько недель, предшествовавших штурму, оперативники тщательно изучили его личность и пришли к выводу, что обычный с виду гастарбайтер — главарь жестокой банды. В ту же ночь в разных районах Подмосковья задержали еще девятерых подельников Субханова. Казалось, успешно проведенная спецоперация положила конец серии жестоких убийств, но пару лет спустя бандиты вновь взялись за оружие.

Ночная охота

По версии следствия, на территории России Субханов находился по поддельному паспорту на имя Рустама Усманова. Зарабатывать на жизнь честным путем не хотел и сделал ставку на разбойные нападения. В его банду вошли около десяти человек — все выходцы из Средней Азии.

Обзаведясь огнестрельным оружием, они активно готовились к налетам. Тренировались в лесу, стреляя по мишеням. Со стороны выглядели законопослушными — работали строителями и грузчиками.

План был прост: в темное время суток — все преступления совершались исключительно ночью — бандиты разбрасывали на дороге так называемые ежи, а сами прятались у обочины. Наехав на стальной штырь, ничего не подозревающий водитель выходил из салона и сразу получал пулю в голову. Пассажиров тоже убивали. Добыча — машины, видеорегистраторы, телефоны, деньги, ценные вещи.

Первой жертвой, как считает следствие, стал таксист Сейтимбетов. Наняв его якобы для поездки на Украину, бандиты проломили ему голову ломом и угнали Mitsubishi. Останки погибшего нашли лишь после ареста всей группировки.

© Фото : издательство "Эксмо" Оружие и номера, изъятые во время обыска © Фото : издательство "Эксмо" Оружие и номера, изъятые во время обыска

Самый кровавый эпизод — массовое убийство в декабре 2013-го на севере Москвы. Целью преступников была сумка, в которой, как они думали, была зарплата рабочих. Однако грабителям досталась лишь пара потрепанных спортивных костюмов. За это они лишили жизни четверых. Отметим, что зачастую стоимость награбленного не превышала ста тысяч рублей. Большую часть денег забирал главарь Усманов (Субханов), остальные довольствовались суммами в несколько тысяч.

Неудачное покушение

В СМИ заговорили о преступной группировке летом 2014-го, после нескольких убийств на трассах Подмосковья. По аналогии с известной компьютерной игрой журналисты окрестили преступников "бандой ГТА", а ее поисками, кроме полицейских, занялись стритрейсеры. Они патрулировали подмосковные дороги, останавливали и досматривали подозрительные машины. Результатов рейды не принесли.

Последняя, 17-я жертва — бывший танцор ансамбля имени Моисеева 31-летний Альберт Юсупов. Он гостил на даче в Луховицком районе. Поздно вечером решил вернуться в Москву, хотя друзья уговаривали переночевать.

На трассе его "Опель" налетел на противоавтомобильное заграждение. Юсупов вышел из машины, чтобы поменять колесо, и был убит несколькими выстрелами. Однако похитить машину бандиты не смогли — спугнул проезжавший мимо дальнобойщик. Это было 18 августа.

© Фото : издательство "Эксмо" Фазлитдин Хасанов © Фото : издательство "Эксмо" Фазлитдин Хасанов

Осенью 2014-го все схожие по почерку преступления объединили в одно уголовное дело. Так в поле зрения следователей попал еще один эпизод. Третьего сентября на МКАД возле заправки бандиты напали на водителя KIA Sportage Борисова. Его ударили битой и расстреляли из травматического пистолета. Однако потерпевший не только выжил, но и запомнил марку автомобиля, на котором скрылись налетчики. Hyundai Accent вычислили по записям с камер видеонаблюдения и вышли на владельца машины — некоего Фазлитдина Хасанова.

Круг его знакомств был довольно широкий. Оперативников заинтересовали двое — Рустам Усманов и Хазратхон Додохонов. Первый проходил по делу о разбойном нападении, совершенном в 2008-м. На самом деле, как выяснилось позже, это был однофамилец, но генетическая экспертиза перчатки, найденной на месте одного из убийств, показала, что она принадлежала Хасанову.

© Фото : издательство "Эксмо" Перчатка, оставленная Фазлитдином Хасановым на месте преступления © Фото : издательство "Эксмо" Перчатка, оставленная Фазлитдином Хасановым на месте преступления

Установить остальных членов банды было делом техники. Вскоре за решеткой, кроме Хасанова и Додохонова (Усманова застрелили при задержании), оказались семеро: Шерзоджон Кодиров, Умар Хасанов, Холик Субханов, Зафарджон Гулямов, Абдумухим Мамочдонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Анвар Улугмурадов. Еще четверых объявили в международный розыск.

По версии следствия, "банда ГТА" совершила 16 разбойных нападений, 17 убийств и два покушения. Во время обысков оперативники нашли более 20 единиц огнестрельного оружия и боеприпасы.

Последний прыжок

Расследование длилось больше года, судебный процесс стартовал в августе 2016-го. Ровно год назад, когда после очередного заседания пятерых подсудимых завели в лифт, они взяли в заложники двух конвоиров, завладели их табельным оружием и попытались сбежать. Путь бандитам преградили сотрудники полиции и Росгвардии. В перестрелке четверо нападавших погибли, еще одного с ранениями доставили в больницу. Также пострадал один из силовиков.

В итоге до приговора дожили всего пять бандитов. В последнем слове подсудимые заявили, что сами не хотели никого убивать, а делали это по указке уже погибших подельников.

"Каждый раз я что-то придумывал, чтобы не убивать, откладывал. Меня родители воспитали нормально, у меня есть грань, и я никогда не делал ничего подобного до момента угрозы мне и моей семье, — заявил подсудимый Улугмурадов. — Деньги и ценные вещи меня вообще не интересовали, я и так хорошо зарабатывал".

Гособвинители придерживаются другого мнения. "Все участники банды осознанно вышли "на большую дорогу", чтобы нападать на водителей, используя при этом огнестрельное оружие", — отметила прокурор Светлана Артемьева.

Она запросила пожизненные сроки для Додохонова, Кодирова, Улугмурадова и Хасанова. Гулямов может провести за решеткой 25 лет.

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