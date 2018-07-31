Мособлсуду понадобится почти неделя для оглашения приговора "банде GTA"

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Мособлсуд не сможет за день огласить приговор участникам "банды GTA", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Наталья Осипова.
Ранее в ходе прений прокурор Светлана Артемьева попросила суд назначить четырем из пяти обвиняемых наказание в виде пожизненного заключения под стражей в колонии особого режима со штрафами в размере от 700 до 900 тысяч рублей. Еще одного обвиняемого прокурор попросил приговорить к 25 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей.
Фигурантов уголовного дела обвиняют в убийствах, незаконном приобретении, передаче и сбыте оружия, разбое и бандитизме.
"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах, название отсылает к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA). По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации прокуратуры, группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.
В августе 2017 года в Мособлсуде произошла перестрелка с участием членов банды. Двое конвоиров сопровождали в лифте пятерых фигурантов дела "банды GTA", подсудимые напали на них, освободились и завладели оружием. В перестрелке между подсудимыми и росгвардейцами трое фигурантов дела были убиты, четвертый впоследствии скончался в больнице.