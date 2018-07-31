Крупные фрагменты рухнувшего моста на трассе М-8 убрали с проезжей части

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий ДТП с участием КамАЗа на Ярославском шоссе возле Пушкино. 31 июля 2018

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий ДТП с участием КамАЗа на Ярославском шоссе возле Пушкино. 31 июля 2018

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Специалисты убрали все крупные элементы рухнувшего пешеходного перехода на федеральной трассе М-8 "Холмогоры" в Московской области с проезжей части, движение транспорта открыто в сторону столицы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Крупные фрагменты пешеходного моста убраны с проезжей части, открыто автомобильное движение в сторону Москвы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, работы по очистке дорожного полотна и подготовке трассы к открытию движения в оба направления продолжаются.

Ранее сообщалось об обрушении наземного пешеходного моста в Пушкинском городском округе после столкновения самосвала с опорой. Движение транспорта перекрыто в обоих направлениях, организован объезд через Пушкино. Трасса в этом месте состоит из четырех полос в каждую сторону.