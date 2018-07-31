Мосгорсуд отложил рассмотрение по существу дела генерала Никандрова

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Мосгорсуд отложил на 10 августа рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя ГСУ СК Москвы генерала Дениса Никандрова о взятке, сообщил РИА Новости прокурор Игорь Потапов.

"По ряду технических моментов суд отложил на 10 августа 12.00 заседание по существу", — сказал агентству гособвинитель.

На прошлой неделе суд в ходе предварительных слушаний продлил срок ареста генерала до 12 января 2019 года, но перенес процесс из-за нарушения процедуры — Никандров не был уведомлен о заседании. Никандров, по данным источника РИА Новости, обвиняется в получении пятой части от 1 миллиона долларов, полученного, по версии следствия ФСБ, офицерами СК от криминалитета. В числе получателей взятки также значится экс-начальник УСБ СК РФ Михаил Максименко, бывший глава СУСК Москвы по ЦАО Алексей Крамаренко и экс-глава ГСУ СК Москвы генерал Александр Дрыманов.

Кроме того, изначально Никандрову, как и остальным офицерам СК, вменяли получение взятки непосредственно от "вора в законе" Шакро Молодого (Захарий Калашов по паспорту), но впоследствии этот эпизод с него сняли.

Генерал заключил сделку со следствием, его материалы были выделены в отдельные производства из большого дела в отношении бывшего главы УСБ СК Михаила Максименко, который уже приговорен к 13 годам колонии. Его подчиненный — Александр Ламонов, который обвинялся в другом эпизоде взяточничества с начальником, заключил досудебное соглашение и получил 5 лет колонии со штрафом в размере 32,5 миллиона рублей.