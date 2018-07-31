Мэрия Сочи жаловалась на хозяина дома, где при пожаре погибли люди

СОЧИ, 31 июл — РИА Новости. Администрация города Сочи неоднократно и безрезультатно обращалась в полицию и органы государственного пожарного надзора с просьбами привлечь к ответственности собственника здания по улице Просвещения, 81, где в понедельник в пожаре погибли 8 человек, сообщает мэрия Сочи.

При пожаре в частном доме в Адлерском районе Сочи погибли восемь человек, еще трое пострадали. После ЧП возбуждено уголовное дело. По данным городских властей, сгорели расположенные на полосе отвода РЖД временные постройки — навес для общепита и соседняя с ним металлическая конструкция, обшитые легковоспламеняющимся сайдингом.

Как выяснилось в ходе совещания в мэрии курорта, по факту организации мест общественного питания по улице Просвещения, 81 администрация города неоднократно обращалась в полицию и органы государственного пожарного надзора с просьбами привлечь к ответственности собственников и арендодателей.

"Последний раз письмо с призывом привлечь физических лиц, осуществляющих деятельность по указанному адресу, был направлено в УВД еще 9 июня. Со стороны администрации были предприняты исчерпывающие меры. Но ни одна ответственная структура – ни полиция, ни госпожнадзор – не посчитали нужным разобраться в этой проблеме, никакой реакции не было до сегодняшнего дня", — говорится в сообщении администрации со ссылкой на главу города Анатолия Пахомова.

Уточняется, что все погибшие были неместные, они приехали в Сочи на заработки из разных городов России и стран СНГ, все материальные расходы, связанные с транспортировкой тел погибших на родину, возьмёт на себя администрация города.