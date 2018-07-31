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Происшествия

Суд отложил рассмотрение иска Фейгина о лишении его статуса адвоката

(обновлено: 19:02 31.07.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМарк Фейгин. Архивное фотоМарк Фейгин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы отложил на 17 августа рассмотрение по существу иска Марка Фейгина к адвокатской палате столицы, которым юрист добивается отмены решения о лишении его статуса адвоката, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Марк Фейгин (справа). Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Фейгина лишили адвокатского статуса‍
"Суд постановил: отложить судебное заседание на 17 августа, на 11 утра", — огласил решение судья Герман Бугынин.

В ходе рассмотрения иска один из защитников Фейгина рассказал суду, что адвокатская палата нарушила сроки принятия решения по жалобе на его поведение, а значит постановление о прекращении адвокатского статуса Фейгина следует отменить.

"Мы считаем решение совета адвокатской палаты незаконным, так как оно было принято за пределами сроков привлечения к дисциплинарной ответственности по кодексу профессиональной этики адвоката", — заявил адвокат.

Сам Фейгин пояснил, что речь в жалобе шла о событиях 2017 года, с тех пор прошло девять месяцев, что не соответствует порядку принятия решения, который предполагает рассмотрение жалобы за период до шести месяцев. Истец добавил, что само решение также включало в себя ряд существенных ошибок.

Адвокат украинской летчицы Надежды Савченко Марк Фейгин и сестра Надежды Вера Савченко. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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"Довод не помог": Фейгина лишили адвокатского статуса
Представители адвокатской палаты Москвы в свою очень заявили в суде, что постановление квалификационной коллегии палаты было основано на фактах неэтичного поведения Фейгина в социальной сети Twitter не только в отношении адвоката Сталины Гуревич, но и блогера Анатолия Шария.

Кроме того, истец заявил ходатайство о вызове в качестве свидетелей в суд президента адвокатской палаты Москвы Игоря Полякова и ещё трех его членов, которые принимали решение в дисциплинарном производстве в отношении Фейгина. Суд в удовлетворении ходатайства отказал, после чего истец сразу же заявил отвод судье, отметив, что "Ваша честь находится на границе нарушения закона". Суд снова отказал Фейгину в заявленном прошении.

Ранее суд провел беседу по иску, на которую представители ответчика не явились. Фейгин уточнил свой иск, приобщив решение Лефортовского суда Москвы по подобному спору о лишении статуса адвоката Игоря Трунова. Впоследствии заседание вновь переносилось — адвокатская палата приобщила к делу несколько томов доказательств и копии дисциплинарного дела в отношении Фейгина.

Интересы известного адвоката в суде представляет защитник Вадим Прохоров.

Марк Фейгин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Песков не стал комментировать лишение Марка Фейгина статуса адвоката
В апреле адвокат Сталина Гуревич сообщила РИА Новости, что адвокатская палата Москвы лишила известного адвоката Фейгина статуса. По ее словам, ранее квалификационная коллегия палаты сочла поведение Фейгина неэтичным за использование им в социальных сетях нецензурной лексики в отношении коллег-адвокатов и их клиентов.

В октябре 2017 года Хамовнический суд Москвы по иску блогера и журналиста Анатолия Шария взыскал с Фейгина 6 тысяч рублей и обязал адвоката опровергнуть распространенные им сведения в эфире радиостанции "Говорит Москва" о том, что Шарий привлекался по делу о педофилии. Тогда Фейгин утверждал, что информация о подобных обвинениях блогера есть в интернете и "является публичным фактом".

Фейгин принимал участие в качестве защитника в делах Pussy Riot, националиста Ильи Горячева, украинки Надежды Савченко и других.

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Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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lable7rus2
Он еще за овцебыка не ответил, весь интернет видел пруфы ))).
19:21
31.07.2018
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