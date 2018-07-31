Расследование смерти бизнесмена Пшеничного в СИЗО контролирует глава СК

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Расследование уголовного дела о смерти в петербургском СИЗО бизнесмена Валерия Пшеничного находится на особом контроле у главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, на данный момент по делу допрошены 75 человек, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Игорь Игошин, ссылаясь на данные, полученные от следствия и бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Управление ФСИН по Петербургу и Ленобласти сообщало, что 5 февраля 2018 года в петербургском СИЗО №4 в камере был обнаружен мертвым один из подследственных. После констатации смерти врачом медицинской части при учреждении на место была вызвана следственно-оперативная группа, которая поставила предварительный диагноз "завершенный суицид". Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направляла запросы в прокуратуру Петербурга и УФСИН по поводу обстоятельств смерти Пшеничного.

Титов в апреле сообщил, что Игошин направил ему депутатское обращение о проверке смерти Пшеничного, и пообещал, что аппарат уполномоченного будет разбираться в ситуации.

Как позднее сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского управления СК, следствие установило, что Пшеничный покончил с собой.

"В настоящее время (по делу) допрошены 75 человек, назначено 15 экспертиз, проводятся другие следственные действия. Расследование по данному уголовному делу находится на особом контроле у председателя Следственного комитета РФ, руководства ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу и прокурора города", — сообщил депутат Игошин.

По его словам, в рамках расследования дела "проводится комплекс следственных действий и последовательно назначаемых судебных экспертиз".

По информации издания "Московский Комсомолец", Пшеничный был задержан в середине января по подозрению в завышении стоимости госконтракта на разработку 3D-модели подводных лодок проекта "Варшавянка". По данным "Новой газеты", которая ссылается на результаты судебно-медицинской экспертизы, специалисты исключили версию о суициде: заключенного пытали, причиной смерти стали тупая травма шеи и асфиксия.