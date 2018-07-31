В Москве пассажир такси открыл стрельбу в ходе конфликта с водителем

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Пассажир такси на западе Москвы несколько раз выстрелил из травматического пистолета в переднюю панель автомобиля в ходе конфликта с водителем, сообщается на сайте столичного ГУМВД.

В полицию поступило сообщение о выстрелах и громких криках из такси, данный автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС, говорится в сообщении.

"Как установили полицейские, между водителем и пассажиром транспортного средства возник конфликт, в ходе которого последний достал предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов в переднюю панель автомобиля. Мужчина был задержан. Пистолет, который оказался травматическим, изъят", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено дело по статье "Хулиганство". В отношении 52-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.