Водителя тягача признали виновным в смертельном ДТП под Вологдой

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Суд утвердил обвинительное заключение в отношении водителя, обвиняемого в нарушении ПДД, в результате чего в ДТП в Череповецком районе Вологодской области погибли семь человек, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
"Заместителем прокурора города Череповца Вологодской области утверждено обвинительное заключение в отношении водителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, причинение тяжкого вреда здоровью", — говорится в сообщении.
Уточняется, что обвиняемый превысил допустимую скорость вне населенного пункта и не смог во время затормозить. "Применив экстренное торможение, водитель допустил потерю контроля над траекторией движения тягача… выезд на левую сторону проезжей части автодороги, где столкнулся со встречным автомобилем", — поясняется в сообщении.
Ранее стало известно, что правительство Вологодской области направило в Росавтодор официальное обращение с просьбой рассмотреть вопрос строительства дополнительных разгонных и поворотных полос движения на наиболее аварийных участках трассы Вологда – Новая Ладога.