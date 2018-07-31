Водителя тягача признали виновным в смертельном ДТП под Вологдой

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Суд утвердил обвинительное заключение в отношении водителя, обвиняемого в нарушении ПДД, в результате чего в ДТП в Череповецком районе Вологодской области погибли семь человек, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

ДТП с участием пассажирского микроавтобуса Volkswagen и грузового автомобиля Volvo произошло 13 апреля в 18.05 на 110-м километре автотрассы Вологда — Новая Ладога вблизи деревни Царево Череповецкого района Вологодской области. В результате аварии погибли семь человек, трое пострадали.

"Заместителем прокурора города Череповца Вологодской области утверждено обвинительное заключение в отношении водителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, причинение тяжкого вреда здоровью", — говорится в сообщении.

Уточняется, что обвиняемый превысил допустимую скорость вне населенного пункта и не смог во время затормозить. "Применив экстренное торможение, водитель допустил потерю контроля над траекторией движения тягача… выезд на левую сторону проезжей части автодороги, где столкнулся со встречным автомобилем", — поясняется в сообщении.

Отмечается, что потерпевшими заявлены гражданские иски к водителю и собственникам седельного тягача, а также полуприцепа о возмещении ущерба, причиненного преступлением, на общую сумму свыше 11 миллионов рублей. "Обвиняемый вину в совершении указанного преступления признал полностью, в ходе расследования заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке", — уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что правительство Вологодской области направило в Росавтодор официальное обращение с просьбой рассмотреть вопрос строительства дополнительных разгонных и поворотных полос движения на наиболее аварийных участках трассы Вологда – Новая Ладога.