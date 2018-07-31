Завод под Липецком, где отравились шесть человек, вернулся к работе

ВОРОНЕЖ, 31 июл — РИА Новости. Завод "Белая дача", расположенный в особой экономической зоне "Липецк", откуда были госпитализированы шесть человек, работает в штатном режиме, говорится в сообщении группы компаний "Белая Дача".
"Никто из штатных сотрудников ООО "Лэм Уэстон Белая Дача", кто также работал в эту ночную смену вместе с сотрудниками подрядной организации, не жаловался на состояние здоровья. По информации, полученной нами из медучреждения, где находятся госпитализированные, двое уже выписаны, остальные четыре человека находятся в общей палате. Причины их возможного отравления выясняются. Завод работает в штатном режиме", — говорится в сообщении.
Как отмечает предприятие, датчики, регистрирующие концентрацию и наличие вредных веществ, не зафиксировали превышение допустимых выбросов вредных веществ, что "было подтверждено проверкой Ростехнадзора и Росприроднадзора".
Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку инцидента. На месте происшествия работали природоохранная прокуратура, представители Росприроднадзора, Ростехнадзора и Роспотребнадзора.
Первый комплексный завод в России по производству картофеля фри, построенный совместным предприятием российской группы компаний "Белая Дача" и голландско-американской Lamb Weston/Meijer, открылся в Липецкой области 25 апреля этого года. Объём инвестиций в проект составил 8,7 миллиарда рублей.