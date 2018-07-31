В Чечне и Ингушетии обезвредили более четырех тысяч взрывоопасных предметов

КРАСНОДАР, 31 июл — РИА Новости. Инженерные подразделения Южного военного округа (ЮВО) обезвредили более четырёх тысяч взрывоопасных предметов в горах и лесах Чечни и Ингушетии, сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

Как сообщает пресс-служба ЮВО, инженерные подразделения ЮВО разминировали около 1,2 тысячи гектаров лесных массивов и горной местности на территории Чечни и Ингушетии.

"В результате проведенных работ удалось обезвредить более 4,2 тысячи взрывоопасных предметов", — приводит пресс-служба слова Дворникова.

Разминирование территории республик организовано четырьмя сводными отрядами. В этом году саперы приступили к работе в апреле и продолжат минно-розыскные мероприятия до ноября. Всего они запланировали проверить более 1,4 тысячи гектаров.