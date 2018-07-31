Причиной пожара в доме блогера Ширманова стал поджог

КРАСНОДАР, 31 июл — РИА Новости. Пожарно-техническая экспертиза выявила признаки поджога дома блогера Евгения Ширманова в Адыгее в конце июня, сообщил РИА Новости главк МЧС по Республике Адыгея.

Блогер Ширманов известен как автор роликов в YouTube (свыше 260 тысяч подписчиков), посвященных автомобильной тематике, проблеме парковок и работе инспекторов ГИБДД.

В ночь на 18 июня он был избит неизвестными лицами, а в ночь на 25 июня его дом в поселке Яблоновский горел. Во время пожара Ширманова не было дома, потому что после избиения он ночевал у друзей. Пресс-служба республиканского главка МВД сообщала РИА Новости, что процессуальное решение по факту пожара будет принято на основании результатов экспертизы, которая должна определить его причины.

"Пожарно-техническая экспертиза завершена. Материалы переданы в ОВД Тахтамукайского района с признаками поджога", — сообщили во вторник в республиканском управлении МЧС.

Ранее также сообщалось, что в начале июля блогер разместил в своих аккаунтах в соцсетях видео, в котором рассказал о своем избиении в Тахтамукайском отделе МВД по Адыгее, куда он пришел в связи с произошедшими в посёлке Яблоновском инцидентами. Опасаясь дальнейших преследований, Ширманов снял побои и подал заявление с приложенными видео- и аудиоматериалами по данному факту в СУСК по Краснодарскому краю, который передал заявление в производство СУСК по Адыгее.