Причиной пожара в доме блогера Ширманова стал поджог

КРАСНОДАР, 31 июл — РИА Новости. Пожарно-техническая экспертиза выявила признаки поджога дома блогера Евгения Ширманова в Адыгее в конце июня, сообщил РИА Новости главк МЧС по Республике Адыгея.
В ночь на 18 июня он был избит неизвестными лицами, а в ночь на 25 июня его дом в поселке Яблоновский горел. Во время пожара Ширманова не было дома, потому что после избиения он ночевал у друзей. Пресс-служба республиканского главка МВД сообщала РИА Новости, что процессуальное решение по факту пожара будет принято на основании результатов экспертизы, которая должна определить его причины.
"Пожарно-техническая экспертиза завершена. Материалы переданы в ОВД Тахтамукайского района с признаками поджога", — сообщили во вторник в республиканском управлении МЧС.