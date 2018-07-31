СК завершил следствие в отношении семи фигурантов дела о пожаре в Кемерово

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Предварительное следствие по делу о гибели людей при пожаре в "Зимней вишне" в отношении семи обвиняемых завершено, расследование по четырем подозреваемым продолжается, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Завершено предварительное следствие по уголовному делу о гибели людей при пожаре, произошедшем 25 марта 2018 года в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", в отношении семи обвиняемых. В зависимости от роли каждого им вменяется совершение преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "нарушение требований пожарной безопасности"; "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"; "халатность"… Расследование в отношении еще четверых обвиняемых продолжается", — сказала Петренко.

Она уточнила, что генеральный и технический директора ОАО "Кемеровский Кондитерский Комбинат" Юлия Богданова и Георгий Соболев, а также генеральный директор указанного юридического лица Надежда Судденок обвиняются в оказании услуг по содержанию противопожарных систем, не отвечающих требованиям безопасности. Также охранник ООО "Центр защиты" Сергей Антюшин, как полагает следствие, не выполнил свои обязанности и не оповестил о возникшем пожаре посетителей ТЦ.

По словам Петренко, электромонтеру охранно-пожарной сигнализации Александру Никитину и директору ООО "Системный интегратор" Игорю Полозиненко инкриминируется ненадлежащее оказание услуг по содержанию систем пожарной безопасности.

"Начальник караула пожарной части №2 государственного учреждения "Первый отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области" Сергей Генин обвиняется в ненадлежащем исполнении своих обязанностей по спасению людей из горящего здания торгового центра", — добавила Петренко.

Она отметила, что в ближайшее время потерпевшие, обвиняемые и их защитники приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.