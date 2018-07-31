МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Предварительное следствие по делу о гибели людей при пожаре в "Зимней вишне" в отношении семи обвиняемых завершено, расследование по четырем подозреваемым продолжается, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Она уточнила, что генеральный и технический директора ОАО "Кемеровский Кондитерский Комбинат" Юлия Богданова и Георгий Соболев, а также генеральный директор указанного юридического лица Надежда Судденок обвиняются в оказании услуг по содержанию противопожарных систем, не отвечающих требованиям безопасности. Также охранник ООО "Центр защиты" Сергей Антюшин, как полагает следствие, не выполнил свои обязанности и не оповестил о возникшем пожаре посетителей ТЦ.
По словам Петренко, электромонтеру охранно-пожарной сигнализации Александру Никитину и директору ООО "Системный интегратор" Игорю Полозиненко инкриминируется ненадлежащее оказание услуг по содержанию систем пожарной безопасности.
Она отметила, что в ближайшее время потерпевшие, обвиняемые и их защитники приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.