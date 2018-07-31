Защита попросила домашний арест для фигуранта дела об афере в НПО Лавочкина

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Защита адвоката Игоря Третьякова просит суд ограничиться домашним арестом, а не заключать его под стражу, передает корреспондент РИА Новости из Бабушкинского суда Москвы.
"Если есть возможность, прошу избрать меру пресечения в виде домашнего ареста в его доме в Долгопрудном районе Подмосковья. У него есть еще квартира в Москве, но там есть проблема — во время обыска выпилили дверь", — отметил его защитник.
Третьякову предъявлено официальное обвинение по делу о мошенничестве в НПО Лавочкина. Ранее адвокат в беседе с РИА Новости назвал недоразумением свое объявление в федеральный розыск. По его словам, он готов сотрудничать со следствием.
По версии следствия, они похитили средства госкорпорации "Роскосмос", заключив фиктивные договора с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры". Юридические услуги выполняли штатные сотрудники НПО, общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 миллионов рублей.