Защита попросила домашний арест для фигуранта дела об афере в НПО Лавочкина

Адвокат Игорь Третьяков во время заседания по делу о мошенничестве в НПО имени Лавочкина в Бабушкинском суде Москвы. 31 июля 2018

Адвокат Игорь Третьяков во время заседания по делу о мошенничестве в НПО имени Лавочкина в Бабушкинском суде Москвы. 31 июля 2018

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Защита адвоката Игоря Третьякова просит суд ограничиться домашним арестом, а не заключать его под стражу, передает корреспондент РИА Новости из Бабушкинского суда Москвы.

По мнению защиты, такая мера пресечения гарантирует, что он не скроется от следствия и не сможет оказать давление на других участников процесса.

"Если есть возможность, прошу избрать меру пресечения в виде домашнего ареста в его доме в Долгопрудном районе Подмосковья. У него есть еще квартира в Москве, но там есть проблема — во время обыска выпилили дверь", — отметил его защитник.

Третьякову предъявлено официальное обвинение по делу о мошенничестве в НПО Лавочкина. Ранее адвокат в беседе с РИА Новости назвал недоразумением свое объявление в федеральный розыск. По его словам, он готов сотрудничать со следствием.

Гендиректору НПО Лавочкина депутату Мособлдумы Сергею Лемешевскому, главе дирекции правового обеспечения НПО Екатерине Аверьяновой и председателю адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Третьякову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, они похитили средства госкорпорации "Роскосмос", заключив фиктивные договора с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры". Юридические услуги выполняли штатные сотрудники НПО, общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 миллионов рублей.