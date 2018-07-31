В Подмосковье четыре человека остаются в больницах после ДТП с автобусом

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Четыре человека в состоянии средней и легкой степени тяжести остаются в Домодедовской городской клинической больнице после ДТП с участием автобуса, которое произошло в субботу, семь пострадавших выписаны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В субботу в Домодедовском районе Подмосковья опрокинулся рейсовый автобус маршрута Москва-Ижевск, который перевозил артистов удмуртского народного ансамбля песни и пляски "Танок". По данным подмосковного главка МВД, жертв в результате ДТП нет. Представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости, что для осмотра в Домодедовскую центральную районную больницу Московской области после ДТП доставили 27, включая четырех детей. По данным властей Удмуртии, в автобусе было 26 артистов, включая четверых детей, и два водителя.

"На стационарном лечении в Домодедовской городской клинической больнице продолжают находиться четыре человека, все они пострадали в ходе ДТП с пассажирским автобусом. Их состояние средней и легкой степени тяжести, стабильное. Семеро пациентов выписаны для прохождения амбулаторного лечения по месту жительства", — говорится в сообщении.