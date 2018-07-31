Сотрудников ФСИН планируют обучить реагировать на провокации заключенных

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Личный состав уголовно-исполнительной системы после ЧП в Ярославской колонии обучат правильно и в рамках закона реагировать на возможные провокации со стороны заключённых, сообщили во ФСИН России.

На совещании главы ФСИН Геннадия Корниенко с личным составов было отмечено, что ситуация в Ярославле показала, что не все сотрудники уголовно-исполнительной системы умеют правильно и в рамках закона реагировать на возникающие сложные ситуации. С учётом этого директором службы было издано соответствующее распоряжение.

В частности, поручено "провести психо-диагностическое обследование сотрудников дежурных смен, отделов безопасности, режима, в первую очередь сотрудников, несущих службу в запираемых помещениях, с целью определения функциональных резервов для выполнения служебных обязанностей, связанных с непосредственным взаимодействием с осужденным".

Кроме того, поручено назначать для службы в запираемых помещениях только наиболее подготовленных сотрудников, учитывая мнение психологической службы.

"Психологам учреждений провести практические занятия, направленные на развитие навыков антиманипулятивного поведения и формирование способности противостоять агрессивным воздействиям, импровизациям со стороны обвиняемых, подозреваемых и осуждённых", — зачитал распоряжение докладчик.

Видео с жестоким избиением заключенного ранее в июле опубликовала "Новая газета" . По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео.

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. В настоящее время в деле фигурируют восемь подозреваемых. Семь из них заключены под стражу, один помещен под домашний арест.