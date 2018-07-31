Фигурант дела НПО имени Лавочкина выиграл приз, находясь в розыске

Адвокат Игорь Третьяков во время заседания по делу о мошенничестве в НПО имени Лавочкина в Бабушкинском суде Москвы. 31 июля 2018

Адвокат Игорь Третьяков во время заседания по делу о мошенничестве в НПО имени Лавочкина в Бабушкинском суде Москвы. 31 июля 2018

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Адвокат Игорь Третьяков занял призовое место на фестивале Baikal Jet Fest, пока находился в федеральном розыске по делу о мошенничестве в НПО имени Лавочкина.

"Поездка была давно запланирована. Мой подзащитный не знал, что против него возбуждено уголовное дело — он выехал в Иркутск и принимал участие в фестивале Baikal Jet Fest, где занял призовое место", — заявил адвокат в Бабушкинском суде Москвы, который рассматривает ходатайство об его аресте.

Ранее Третьяков в беседе с РИА Новости назвал недоразумением свое объявление в федеральный розыск. По его словам, он готов сотрудничать со следствием.

Гендиректору НПО Лавочкина депутату Мособлдумы Сергею Лемешевскому, главе дирекции правового обеспечения НПО Екатерине Аверьяновой и председателю адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Третьякову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, они похитили средства госкорпорации "Роскосмос", заключив фиктивные договора с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры". Юридические услуги выполняли штатные сотрудники НПО, общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 миллионов рублей.