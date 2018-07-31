В Белгородской области нашли тело 9-летней девочки, пропавшей накануне

ВОРОНЕЖ, 31 июл — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства убийства пропавшей накануне в Белгородской области девятилетней девочки и устанавливают подозреваемого, сообщает следственное управление СК РФ.

Информация, что в поселке Уразово Валуйского района девятилетняя школьница 30 июля в 15.30 мск "ушла в неизвестном направлении" появилась на сайте "Лиза Алерт" в 0.43 мск вторника. На поиски ребенка выехали правоохранители и волонтеры — всего около 50 человек.

"Следственными органами… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего) по факту обнаружения сотрудниками полиции и волонтерами поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" в поселке Уразово Валуйского района тела девятилетней девочки", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка, допрашиваются свидетели и очевидцы, а также соседи семьи школьницы, изучаются условия жизни и окружение ребенка.

"Проводятся иные следственные действия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления. В рамках расследования следствие намерено установить объективно все обстоятельства произошедшего, в том числе дать правовую оценку действиям органов профилактики", — отмечает следствие.