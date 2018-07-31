В Дзержинске обвалилась стена здания аварийно-спасательного отряда

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл — РИА Новости. Обрушение стены административного здания, в котором располагается аварийно-спасательный отряд, произошло в городе Дзержинске, сообщила во вторник пресс-служба ГУМЧС РФ по Нижегородской области.
"При проведении работ силами ООО "Гранд Пласт" по усилению основания здания произошло обрушение 1/4 части стены. Погибших и пострадавших нет. Ремонтные работы проводились в рамках государственного контракта, согласно утвержденного проекта. В здании располагается аварийно-спасательный отряд города Дзержинска", — говорится в сообщении.
На месте происшествия работали 10 человек и три единицы техники.