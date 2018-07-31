В Сибири МЧС выявило нарушения почти в половине общественных зданий

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Согласно отчету о пожарном состоянии объектов с массовым пребыванием людей в Сибири, 43% из них имели нарушения пожарных требований, а на 182 объектах инспекторы выявили грубые нарушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС РФ.

По данным ведомства, соответствующий отчет представил начальник регионального центра Сергей Диденко на заседании окружной межведомственной комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ).

"Всего было проверено 12290 объектов, 43% которых имели нарушения пожарных требований. Административно наказаны 3855 собственников и арендаторов помещений", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на 182 объектах выявлены грубые нарушения, которые представляют угрозу находящимся там людям. Материалы инспекторов направлены в суды, но решения приняты только в отношении 65 объектов, что составляет 36%.

"Во всех субъектах Сибири переработаны программы подготовки персонала охранных предприятий на случай пожара. Проведено более 3,5 тысячи тренировок по эвакуации на объектах торговли и досуга", — добавил собеседник агентства.

К объектам с массовым пребываниям людей относятся торгово-развлекательные центры, кинотеатры, детские досуговые клубы.