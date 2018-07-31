В Мордовии супруги отравились парами краски в погребе, мужчина погиб

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл — РИА Новости. Проверка по факту инцидента с супружеской парой, в результате которой один человек погиб, другой – госпитализирован, организована в городе Ардатов, сообщает следственное управление СК по Республике Мордовия.

Тело мужчины 1955 года рождения без внешних признаков насильственной смерти было обнаружено в погребе, расположенном возле дома в городе Ардатов, 28 июля. Супруга погибшего мужчины была госпитализирована в реанимационное отделение больницы.

"По данному факту следственными органами организовано проведение доследственной проверки. По предварительным данным, супруги отравились парами краски во время проведения покрасочных работ в погребе. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении регионального СУСК.

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