"Съел суши, а сумку выкинул в окно": житель Петербурга напал на курьера

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл — РИА Новости. Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который отнял у курьера сумку-холодильник с заказанными суши, сообщает во вторник городское надзорное ведомство.

Как отмечает прокуратура, мужчина, будучи нетрезвым, заказал на дом доставку суши, но не собирался ее оплачивать.

"После доставки еды курьером, не имея намерения оплатить товар, злоумышленник высказал в адрес потерпевшего угрозы применения насилия и, пытаясь нанести удар кулаком по его лицу, выдвинул требования о передаче ему сумки с едой. После чего, толкнув потерпевшего, мужчина похитил сумку с едой и, забежав к себе домой, съел ее, а сумку-холодильник выбросил на улицу через окно", — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело по статье "грабеж" направлено в Калининский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу, информирует прокуратура.