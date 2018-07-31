Кировчанина будут судить за нападение на пенсионерок

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл — РИА Новости. Расследование уголовного дела по факту разбойного нападения на двух пенсионерок, в результате которого одна из них скончалась, завершено в Кирове и передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, сообщает следственное управления СК РФ по области.
Пенсионерки вызвали медиков и сотрудников полиции. Одна из женщин, 91-летняя пенсионерка, ветеран Великой Отечественной войны, с тяжелыми травмами была госпитализирована в больницу, где спустя 10 дней скончалась от полученных повреждений.
"В короткие сроки местонахождение нападавшего было установлено, мужчина был задержан. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд", — говорится в сообщении СУСК.