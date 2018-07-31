Суд заочно арестовал бывшего председателя совета директоров ИнтрастБанка

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы на два месяца заочно арестовал бывшего председателя совета директоров обанкротившегося ИнтрастБанка Олега Тарасова по делу о растрате и мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Тарасову меру пресечения в виде заключения под стражу заочного ареста сроком на 2 месяца со дня пересечения границы или с момента экстрадиции", — огласила решение судья Елена Ленская.

По данным следствия, банкир был объявлен в международный розыск, ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 ("организация растраты в особо крупном размере") и части 4 статьи 159 ("организация мошенничества в особо крупном размере") УК РФ. Первый эпизод касается растраты части здания, принадлежащего АКБ ИнтрастБанк и расположенного на юге Москвы, в результате которой банку был причинен ущерб в размере 764 миллионов рублей. Второй эпизод связан с мошенническими действиями Тарасова в отношении потерпевшего Никитина. Обвиняемый с соучастниками, по мнению следователя, "организовал неисполнение возложенных обязательств по возмещению Никитину надлежащих акций на сумму 163 миллиона рублей".

Следователь попросила суд избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу, отмечая, что мужчина и его близкие родственники имеют значительные материальные ресурсы, с помощью которых Тарасов может исказить содержание доказательств по делу, повлиять на ход расследования и показания свидетелей. Кроме того, по мнению следователя, вина мужчины полностью подтверждается совокупностью имеющихся доказательств.

Сторона защиты не согласилась с доводами гособвинителя и отметила, что показания свидетелей указывают на непричастность Тарасова к инкриминируемому ему преступлению. Кроме того, по словам адвоката, обвиняемый не хотел скрываться от следствия и уезжал за границу, не зная об уголовном преследовании. Защитники попросили суд избрать Тарасову меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

После заседания адвокаты заявили, что постановление судьи Ленской будет обжаловано в Мосгорсуде.

Ранее следователи предъявили обвинение бывшему исполняющему обязанности председателя правления обанкротившегося АКБ ИнтрастБанк Борису Епифанову по делу о растрате 223 миллионов рублей.

Приказом Банка России 16 сентября 2014 года у АКБ ИнтрастБанк была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, и банк был признан банкротом.

Согласно релизу, в ходе расследования также возбуждено дело против экс-гендиректора АО "ДРАГА" Александра Караваева по факту растраты средств, размещенных в данном банке. По данным следствия, в период с марта 2013-го по сентябрь 2014 года Караваев совершил растрату более 223 миллионов рублей в пользу бенефициарных владельцев АКБ ИнтрастБанк.

Сейчас Караваеву предъявлено обвинение по статье "Растрата", он арестован.

Акционерное общество "Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности" (АО "ДРАГА") является одним из крупнейших российских регистраторов. Доля "Газпрома" в компании составляет 20%.