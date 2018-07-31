Пермский суд подтвердил отказ "Уральским пельменям" в иске к экс-директору

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд (Пермь) оставил без изменения решение нижестоящего арбитража, который отклонил иск участников шоу "Уральские пельмени" о взыскании с их бывшего директора Сергея Нетиевского около 40 миллионов рублей.
В своем иске восемь участников екатеринбургского ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" — Александр Попов, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Дмитрий Соколов, Максим Ярица, Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов и Сергей Исаев – потребовали признать недействительным договор между обществом и Нетиевским от 1 января 2013 года. Истцы также требовали обязать экс-директора вернуть сумму полученного по договору вознаграждения в размере около 40 миллионов рублей.
Суд первой инстанции согласился, что сделка была заключена без корпоративного одобрения, однако посчитал, что истцами не доказано еще одно необходимое условие для признания ее недействительной, а именно — причинение сделкой вреда интересам общества. Суд согласился с доводами ответчика, что организация и проведение концертов подразумевает обязательное участие в этом процессе специалиста — продюсера, руководителя, — который регулирует административные, технологические, творческие, юридические и иные аспекты.
В рамках этого дела свердловский арбитраж ранее дважды отказался наложить арест на две московские квартиры Нетиевского, а также на его 100%-ную долю в студии First Hand Media, о чем просили истцы для обеспечения иска.
По данным ЕГРЮЛ, ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" с уставным капиталом 10 тысяч рублей было учреждено в 2011 году. Его учредителями являются десять участников одноименного шоу — Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Сергей Нетиевский, Александр Попов, Андрей Рожков, Дмитрий Соколов и Максим Ярица. Каждому из них принадлежит по 10% предприятия.