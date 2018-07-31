Пермский суд подтвердил отказ "Уральским пельменям" в иске к экс-директору

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд (Пермь) оставил без изменения решение нижестоящего арбитража, который отклонил иск участников шоу "Уральские пельмени" о взыскании с их бывшего директора Сергея Нетиевского около 40 миллионов рублей.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционная инстанция во вторник отклонила жалобу истцов на принятое в апреле решение арбитражного суда Свердловской области, которое после этого вступило в законную силу.

В своем иске восемь участников екатеринбургского ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" — Александр Попов, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Дмитрий Соколов, Максим Ярица, Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов и Сергей Исаев – потребовали признать недействительным договор между обществом и Нетиевским от 1 января 2013 года. Истцы также требовали обязать экс-директора вернуть сумму полученного по договору вознаграждения в размере около 40 миллионов рублей.

Спорный договор был заключен между ТО "Уральские пельмени" в лице Нетиевского с индивидуальным предпринимателем Нетиевским. По его условиям ИП Нетиевский должен был оказывать услуги по организации концертов шоу "Уральские пельмени", а общество обязалось выплачивать ему вознаграждение. По мнению истцов, это была сделка с заинтересованностью, на которую экс-директор не получил одобрения общего собрания.

Суд первой инстанции согласился, что сделка была заключена без корпоративного одобрения, однако посчитал, что истцами не доказано еще одно необходимое условие для признания ее недействительной, а именно — причинение сделкой вреда интересам общества. Суд согласился с доводами ответчика, что организация и проведение концертов подразумевает обязательное участие в этом процессе специалиста — продюсера, руководителя, — который регулирует административные, технологические, творческие, юридические и иные аспекты.

Суд, в частности, отметил, что Нетиевский обеспечивал предоставление костюмов, музыкального оформления, артистического реквизита, площадки для концерта с техническим персоналом, световым и звуковым оборудованием, условия для проведения репетиций в течение 5 дней до даты очередного концерта, соответствующие бытовому и техническому райдеру; афиши, видеоряд коллектива в целях изготовления рекламных материалов предстоящего концерта, физическую безопасность коллектива с момента прибытия на концертную площадку до момента убытия.

В рамках этого дела свердловский арбитраж ранее дважды отказался наложить арест на две московские квартиры Нетиевского, а также на его 100%-ную долю в студии First Hand Media, о чем просили истцы для обеспечения иска.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" с уставным капиталом 10 тысяч рублей было учреждено в 2011 году. Его учредителями являются десять участников одноименного шоу — Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Сергей Нетиевский, Александр Попов, Андрей Рожков, Дмитрий Соколов и Максим Ярица. Каждому из них принадлежит по 10% предприятия.