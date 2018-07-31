Из-за обрушения моста в Подмосковье образовалась пятикилометровая пробка

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Пробка в пять километров в обе стороны образовалась из-за обрушения наземного пешеходного перехода в Пушкинском районе Подмосковья, такие данные приводит сервис "Яндекс.Пробки".

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что грузовой автомобиль врезался в опору пешеходного перехода на федеральной автодороге М-8 "Холмогоры" в Пушкинском районе Московской области. В подмосковном главке МВД информацию подтвердили, добавив, что из-за обрушения моста движение транспорта перекрыто в обе стороны.

По предварительным данным, пострадавших нет, добавили в полиции. В то же время представитель экстренных служб Подмосковья рассказал РИА Новости о том, что травмы получил водитель грузовика. На месте ДТП проводятся работы по расчистке дорожного полотна.