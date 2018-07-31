Бросивший в окно собаку и хорька сибиряк полгода будет платить государству

КЕМЕРОВО, 31 июл — РИА Новости. Кузнецкий районный суд Новокузнецка во вторник вынес обвинительный приговор мужчине, выбросившему собаку и хорька из окна пятого этажа, и назначил ему условное наказание с полугодовым испытательным сроком, сообщает прокуратура Кемеровской области.

В апреле молодой человек, поссорившись с женой, выбросил с балкона на пятом этаже собаку по кличке Белла и клетку с хорьком. Очевидец отвез хорька в ветеринарную лечебницу, собака убежала. Позже выяснилось, что она получила множественные переломы лап, а хорек — ушибы, которые привели к развитию катаракты и слепоте. Ветеринары сообщили о случившемся в полицию.

В ходе поквартирного обхода участковый уполномоченный полиции установил владельца собаки, которым оказался 34-летний местный житель. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье "жестокое обращение с несколькими животным из хулиганских побуждений, повлекших их увечье".

"Суд признал его виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% от заработной платы условно с испытательным сроком 6 месяцев", — говорится в сообщении.

Отмечается, что фигурант признал вину в полном объеме, пояснил, что находился в алкогольном опьянении, события того дня почти не помнит.

"Мужчина раскаялся в содеянном, но, если он не будет соблюдать условия отбывания наказания, то ему могут отменить условное, а потом и заменить на лишение свободы", — уточнила РИА Новости старший помощник прокурора Кузбасса Елена Тушкевич.