Бросивший в окно собаку и хорька сибиряк полгода будет платить государству

КЕМЕРОВО, 31 июл — РИА Новости. Кузнецкий районный суд Новокузнецка во вторник вынес обвинительный приговор мужчине, выбросившему собаку и хорька из окна пятого этажа, и назначил ему условное наказание с полугодовым испытательным сроком, сообщает прокуратура Кемеровской области.
В ходе поквартирного обхода участковый уполномоченный полиции установил владельца собаки, которым оказался 34-летний местный житель. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье "жестокое обращение с несколькими животным из хулиганских побуждений, повлекших их увечье".
"Суд признал его виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% от заработной платы условно с испытательным сроком 6 месяцев", — говорится в сообщении.
Отмечается, что фигурант признал вину в полном объеме, пояснил, что находился в алкогольном опьянении, события того дня почти не помнит.
"Мужчина раскаялся в содеянном, но, если он не будет соблюдать условия отбывания наказания, то ему могут отменить условное, а потом и заменить на лишение свободы", — уточнила РИА Новости старший помощник прокурора Кузбасса Елена Тушкевич.