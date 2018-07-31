Последствия в ДТП с участием двух автомобилей в поселке Коммунарка. Архивное фото

Последствия в ДТП с участием двух автомобилей в поселке Коммунарка. Архивное фото

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Водитель BMW, сбивший в понедельник на тротуаре нескольких пешеходов в Новой Москве, в настоящий момент задержан, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В поселке Коммунарка BMW столкнулся с Lexus, вылетел на тротуар и сбил четверых пешеходов, они были госпитализированы с тяжелыми травмами, один из них, по данным источника агентства в экстренных службах, скончался. В пресс-службе столичного управления ГИБДД агентству подтвердили факт смерти одного из пешеходов, но при этом сообщили только о трех пострадавших в результате произошедшего. По данным пресс-службы, пешеход погиб по дороге в больницу.

"В настоящее время водитель задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть человека)", — пояснил источник.

Санкция данной статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.