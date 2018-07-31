На Урале закрыли лагерь, где детей кормили фаст-фудом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл — РИА Новости. Верхнепышминский городской суд на 30 суток приостановил деятельность детского лагеря в Среднеуральске из-за нарушений санитарных требований к питанию воспитанников, сообщает свердловское управление ФССП.

"Директор лагеря заключил договор с расположенным неподалеку от здания детского учреждения кафе с фаст-фудом, поэтому меню детей включало наггетсы на обед и сэндвичи с курой на завтрак. Питание было организовано без учета рационального распределения энергетической ценности и не было предназначено для детей. Также детям не был организован дневной сон и медицинское обслуживание, для девочек и мальчиков использовался один туалет", – говорится в сообщении.

По данным приставов, нарушения угрожали причинением вреда здоровью и инфекционными заболеваниями. Верхнепышминский городской суд признал директора лагеря виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и на 30 суток приостановил деятельность детского лагеря, отметили в региональном УФССП.

На сегодняшний день опечатаны входные двери всех корпусов, деятельность оздоровительного учреждения приостановлена, добавили в ведомстве.