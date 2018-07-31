КЕМЕРОВО, 31 июл — РИА Новости. Водитель автобуса из Новокузнецка, врезавшийся в остановку общественного транспорта и сбивший людей, один из которых погиб, предстанет перед судом, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает во вторник главк МВД по Кемеровской области.

ДТП с участием обвиняемого произошло в марте 2018 года на Кондомском шоссе. Автобус марки "МАЗ" совершил наезд на остановку "Промышленная", в павильоне которой в этот момент находились люди. В результате от полученных травм скончался 59-летний мужчина, еще два человека получили телесные повреждения, квалифицированные как легкий и средний вред здоровью, уточнили в полиции.

"Установлено, что ДТП стало следствием нарушения водителем автобуса правил дорожного движения. В условиях гололеда он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил занос транспортного средства, в результате чего произошел наезд автобуса на остановочный павильон", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе следствия фигурант несколько раз менял показания и выдвигал свои версии случившегося. Чтобы установить все обстоятельства ДТП, был проведён ряд экспертиз, включая автотехническую.

В итоге 36-летнему водителю предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". "В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до 5 лет лишения свободы", — уточнили в ГУМВД.