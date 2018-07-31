Полиция указала пути объезда после обрушения моста на трассе в Подмосковье

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Объехать место обрушения наземного пешеходного перехода на 31 километре трассы М-8 "Холмогоры" в Пушкинском районе Подмосковья можно по Осташковскому шоссе, а также через Королев и Ивантеевку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что грузовой автомобиль врезался в опору пешеходного перехода на федеральной автодороге М-8 "Холмогоры" в Пушкинском районе. В подмосковном главке МВД информацию подтвердили, добавив, что из-за обрушения моста движение транспорта перекрыто в обе стороны.

"Пути объезда организованы по Осташковскому шоссе, а также через города Королев и Ивантеевка", — сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

По предварительным данным, пострадавших нет, добавили в полиции. На месте ДТП сейчас проводятся работы по расчистке дорожного полотна.