В Магнитогорске задержали главу местного управления Пенсионного фонда

ЧЕЛЯБИНСК, 31 июл – РИА Новости. Руководителя управления Пенсионного фонда по Магнитогорску Челябинской области задержали по подозрению в должностных преступлениях, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Валентин Ведерников.

"Руководитель (управления Пенсионного фонда России по Магнитогорску) задержан по подозрению в совершении должностных преступлений. Возбуждено уголовное дело", — сказал он.

Более подробная информация уточняется, также пока не разглашается личность задержанного, отметил Ведерников.

В управлении ФСБ России по региону РИА Новости подтвердили, что сотрудники ФСБ участвовали в оперативных мероприятиях по задержанию главы управления ПФР по Магнитогорску в понедельник. Также в ведомстве уточнили, что было возбуждено два уголовных дела – по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки).