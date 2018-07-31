ВС закрыл заседание по жалобе на приговор экс-полковнику СК Максименко

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Верховный суд России в закрытом режиме рассмотрит во вторник жалобу на приговор главе управления собственной безопасности Следственного комитета Михаилу Максименко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В апреле Мосгорсуд приговорил за взятки Максименко к 13 годам колонии строгого режима, а также оштрафовал его на 165 миллионов рублей и лишил звания. Кроме того, суд запретил экс-полковнику СК на протяжении трех лет занимать должности в правоохранительных органах.

Изначально Максименко, его бывшему заместителю Александру Ламонову и бывшему первому заместителю начальника московского главка СК Денису Никандрову вменялось получение от "вора в законе" Шакро Молодого 500 тысяч евро за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО другого "авторитета" — Андрея Кочуйкова (Итальянец).

После года расследования следователи ФСБ возбудили второе дело, из фабулы которого следовало, что офицерам за Итальянца были переданы 500 тысяч долларов, а не евро, и не от Шакро, а от бизнесмена Олега Шейхаметова. После этого следствие выделило в отдельное производство дело в отношении Максименко с последней фабулой и направило его в суд. Кроме того, Максименко обвиняется в получении 50 тысяч долларов от бизнесмена из Петербурга Бадри Шенгелия за лоббирование возбуждения уголовного дела о краже у него дорогих часов марки Hublot.