Экс-замглавы ФСИН Коршунов не согласен с новым обвинением, заявил адвокат

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Бывший замглавы ФСИН Олег Коршунов категорически не согласен с новым обвинением, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Линников.

"Коршунову предъявлено обвинение по делу о растрате в дополненной редакции. Теперь следствие обвиняет его одновременно в растрате и получении взятки от предпринимательницы Марины Дюковой — якобы за совершение этой самой растраты", — сказал он.

Линников считает, что "обвинение противоречит элементарному здравому смыслу", бездоказательно и плохо аргументировано.

"Непонятно, как можно квалифицировать одни и те же события, произошедшие в одно время, при одних и тех же обстоятельствах и с участием одних и тех же лиц, как два разных преступления? Иными словами, как Коршунов, по версии следствия, заранее сговорившись с Дюковой о совместном совершении растраты и хищения, мог требовать или получать от неё взятки за то же самое хищение? Более того, на очной ставке с Коршуновым Дюкова прямо заявила: "Денег Коршунову я не давала!" По мнению зашиты, обвинение во взятке появилось только с одной целью — искусственно создать основания для содержания Коршунова под стражей на срок более года", — пояснил адвокат.

Коршунов обвиняется по двум эпизодам по статье 160 УК РФ (Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения), санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы. Следствие отмечает, что Коршунов, возглавлявший контрактную службу ФСИН, в 2015–2016 годах организовал заключение двух госконтрактов на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. Следствие считает, что в результате действий чиновника и его соучастников ведомству был причинен ущерб свыше 160 миллионов рублей.

По данным газеты "Коммерсант", летом 2016 года Коршунов и заместитель начальника управления тылового обеспечения службы Светлана Алексеева потребовали от Дюковой откат в 42 миллиона рублей. По словам последней, она передала только 1,5 миллиона рублей, которыми, как считает следствие, Алексеева и Коршунов "распорядились по своему усмотрению", сообщило издание.