МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Роскосмос ожидает результатов работы комиссии, проверяющей химкинское НПО имени Лавочкина после ареста гендиректора предприятия Сергея Лемешевского, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

"Ожидаем, это не от нас зависит. Мы ждем этих результатов. Как только комиссия закончит работу и представит эту информацию, мы о ней сразу сообщим", — сказал Устименко.

При этом сообщения российских СМИ о том, что результаты проверки будут объявлены именно после третьего августа, он назвал "придумкой". "Как логично можно назвать третье, при том, что четвертое – выходной?", — добавил Устименко.

Ранее Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест Лемешевского, срок ареста установлен до 19 сентября.

Уголовное дело в отношении Лемешевского, который покинет свой пост 2 августа, возбуждено по статье "Мошенничество в особо крупном размере", ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщал РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования. Генеральный директор НПО имени Лавочкина (производитель разгонных блоков "Фрегат" и всех российских межпланетных станций) подал заявление об увольнении с должности, ранее подтвердил РИА Новости руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко. Исполняющим обязанности гендиректора назначен замгендиректора по безопасности Харун Карчаев.