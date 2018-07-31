Врачи рассказали о состоянии девушки, подожженной ревнивцем в Ялте

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Уголовное дело заведено в отношении ялтинца, облившего бензином и поджегшего сожительницу, он подозревается в покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью, сообщило крымское управление СК РФ.
"Состояние пострадавшей остается тяжелым. Она госпитализирована в реанимационное отделение Ялтинской горбольницы", — сообщили в минздраве республики.
Девушка в результате ЧП получила ожоги более 80 процентов поверхности тела. Обстоятельства совершенного преступления выясняются, расследование уголовного дела продолжается.